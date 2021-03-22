شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة رئاسة مجلس الشورى ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحبت هيئة رئاسة مجلس الشورى، بالمبادرة السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق استكهولم ودخول السفن بكل انواعها مادامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن، على ان تودع الأموال الى البنك المركزي ودفع المرتبات منها على أساس قوائم ٢٠١٤م، ودعم العودة للمشاورات السياسية.



وثمنت هيئة رئاسة المجلس حرص المملكة على دعم الشرعية وتحقيق السلام وفقًا لمرجعياته الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، التي حرصت في جوهرها على وحدة وأمن واستقرار اليمن، ورسمت طريقًا وطنيًا لبلوغ دولة المواطنة، والعدالة. ووقف نزيف الدم، والمعانة الإنسانية واستعادة الوحدة الاجتماعية.