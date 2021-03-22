تدشين مشروع الاستجابة الطارئة للخدمات الصحية في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت المؤسسة الطبية الميدانية، اليوم، مشروع الاستجابة الطارئة لحزمة الحد الأدنى للخدمات الصحية MSP في محافظة الضالع، بدعم من منظمة الصحة العالمية.



ويستهدف المشروع مستشفى النصر بمديرية الضالع ومديرتي الأزارق والحصين من خلال تقديم خدمات الرعاية الطبية الطارئة والتغذية ورعاية الأطفال ومعالجة الأمراض المعدية والصحة الانجابية.

وأشاد محافظ الضالع اللواء الركن على مقبل صالح، بمشاريع المؤسسة الطبية الميدانية في الضالع ودعمها المستمر في مختلف المجالات .. منوها بحاجة محافظة الضالع للدعم الصحي.

شارك في التدشين مدير عام مكتب الصحة والسكان في الضالع الدكتور محمد صالح، ورئيس المؤسسة الطبية الميدانية الدكتور مهيب عباد، ونائب المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس مازن فضل، ومدير مستشفى النصر في الضالع محمود علي نصر وعدد من المعنيين.