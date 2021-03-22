مارم يدعو التجار اليمنيين للاستثمار في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

بحث سفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم اليوم مع رئيس الغرفة التجارية محمد امبابي تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المستثمرين اليمنيين والغرفة التجارية المصرية وإمكانية عقد بروتوكولات تعاون واتفاقيات مستقبلية من شانها تعزز الشراكة بين التجار اليمنيين والمصريين وتبادل الخبرات التجارية والصناعية بين الجانبين.



وأكد مارم على أهمية إيجاد مضلة لتنسيق وتوحيد الجهود وتكفل تنظيم التواصل بشكل رسمي بهدف تفعيل الاستثمار اليمني وتوجيهه بطريقة تلتزم بقانون الاستثمار المصري وجذب راس المال اليمني الى مصر.

وقال " اننا نشجع التجار اليمنيين على زيادة استثماراتهم في بلدهم الثاني مصر التي فتحت ابوابها واستقبلت اليمنيين بكل اطيافهم وناصرتهم في السراء والضراء، فضلا عن الاستفادة من قوانين الاستثمار في مصر التي تسهل وتضمن حق المستثمر، علاوة على البيئة الاستثمارية الواعدة لهذه البلد التي تبشر بمستقبل مشرق للاستثمار، سيما بعد نزوح عدد كبير منهم خارج اليمن جراء انقلاب المليشيات الحوثية على الدولة".

من جانبه اشاد رئيس الغرفة التجارية بالجالية اليمنية ودور رجال الاعمال اليمنيين الملموس في السنوات الاخيرة مؤكدا على تعزيز العلاقة التجارية مع المستثمرين اليمنين لتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبيين وتطوير اوجه التعاون الثنائي في كافة المجالات الاستثمارية.