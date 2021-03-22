اجتماع بعدن يبحث الاجراءات المتخذة لمعالجة المشاكل الناجمة عن خزان صافر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة الوطنية للطوارئ الخاصة بالخزان النفطي العائم(صافر) اليوم مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع" يونبس"، جملة الاجراءات والخطوات الازمة والمتخذة لمعالجة المشاكل التي قد تنجم عن أي تسرب نفطي من الخزان.



وتطرق الاجتماع، الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي، وضم رئيس فريق مكتب الامم المتحدة وممثل مكتب المبعوث الدولي لليمن وفريق الخبراء الفنيين المعنيين بالخزان، ملخص الاجتماع السابق للجنة وخطة عمل الفريق الفني الأممي في حال وصولهم للخزان، اضافة الى التحديات التي تواجه نشاط الفريق والملاحظات والمقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للطوارئ للفريق الفني الدولي.

واكد رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية رئيس اللجنة المهندس محمد بن عيفان، أهمية تعزيز التعاون بين اللجنة والمنظمات والهيئات الدولية وتوسيع التنسيق والدور الذي يجب ان يلعبه المجتمع الدولي في مساعدة اليمن على تجاوز الآثار الكارثية التي قد تلحق بالبيئة البحرية في سواحل اليمن والدول المجاورة جراء هذه الازمة...مستعرضاً الى ما تضمنه ملخص مسودة خطة الطوارئ للتعامل مع حادث اي التسرب محتمل من الخزان العائم.

وشدد على ضرورة ان يتبنى الفريق الأممي المختص بخزان صافر عملية التقييم والصيانة للخزان من اجل تفريغ الناقلة من الشحنة الموجودة لتفادي الاضرار الوخيمة التي قد تتسبب من حالة التسريب رغم تعنت ومماطلة مليشيا الحوثي للفريق الأممي لتفقد الخزان.

وتحدث في الاجتماع عدداً من ممثلي الجهات الدولية الذين ابدوا تفهم واستعداد المجتمع الدولي العمل على مساعدة اليمن في تجاوز وتفادي كارثة الخزان صافر.