تدشين توزيع الدفعة السادسة من المساعدات النقدية في الخوخة بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر في منطقة طور القطابا التابعة إداريا لمديرية الخوخة جنوب المحافظة توزيع المساعدات النقدية "الدفعة السادسة" المقدمة من منظمة العمل لمكافحة الجوع والتي تستهدف 17 قرية بالخوخة.



وخلال التدشين شدد المحافظ على ضرورة أن يشمل التوزيع جميع النازحين والمحتاجين من السكان وضرورة استمرار ديمومة مثل هذه المشاريع لما لها من أثر مباشر على المواطنين, مثمنا دور المنظمة وكذلك طريقة جعل قسط الشهر السادس قسطين لكي يتسنى للمستفيدين الاستعداد لشهر رمضان.

ومن جانبه أوضح مشرف فريق الأمن الغذائي بالمنظمة عادل إيهاب أن إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه لهذه الدفعة هو مائتين واثنين وثلاثين مليوناً وخمس مئة وأربعة وستين ألف ريال, موضحا أن لديهم عشرين نقطة للتوزيع تتوزع في سبعة عشر قرية بالمديرية.