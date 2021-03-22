توزيع مواد غذائية وايوائية لـ 2000 أسرة نازحة في مخيمي الميل والسويداء بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت مؤسسة تواصل للتنمية الإنسانية بالشراكة مع جمعية الرحمة العالمية اليوم، توزيع مواد غذائية وايوائية لـ 2000 أسرة نازحة في مخيمي الميل والسويداء في مدينة مأرب وذلك ضمن حملة الكويت إلی جانبكم.



وخلال التدشين أشاد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح بالدور الإنساني الكويتي الرائد بمحافظة مأرب ومساهماتهم الكبيرة في دعم وإيواء النازحين وتلبية متطلباتهم والتخفيف من معاناتهم خلال الأعوام الماضية.

فيما دعا مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنی المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى مضاعفة جهودها وتكثيف تدخلاتها الإنسانية في محافظة مأرب الذي استقبلت نحو 60% من إجمالي النازحين في اليمن.

بدوره أوضح مدير مكتب مؤسسة تواصل في مأرب مبروك شبيل أن المؤسسة ستوزع خلال هذه الحملة الإنسانية (800) سلة غذائية و (800)حقيبة إيواء و (180) صهريج مياه نظيفة بالإضافة إلی تنفيذ 110 مشاريع مدرة للدخل للأسر الأشد ضعفاً في المخيمات المستهدفة.