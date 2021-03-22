شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع اكثر من 30 حوثيا غربي مارب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الأثنين، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران أبطال الجيش الوطني وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال غرب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش كسروا هجمات شنتها مليشيا الحوثي في جبهتي هيلان والمشجح، وانتهت بمصرع أكثر من 30 عنصراً من مليشيا الحوثي وجرح العشرات.

كما اكد ان المليشيا تكبّدت أيضاً خسائر بشرية ومادية بقصف مدفعي لقوات الجيش استهدف تجمعات حوثية متفرقة غرب مارب.. فيما دمر طيران التحالف 5 أطقم وعربتين مدرعة وناقلة جند ومصرع جميع من كانوا على متنها.