لجنة التحقيق تدعو المواطنين لتقديم البلاغات الحقوقية في عموم المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

جددت اللجنة الوطنية للتحقيق دعوتها لكافة المواطنين في عموم المحافظات بتقديم البلاغات بشأن الانتهاكات المرتكبة بحقهم من أي جهة كانت للتم التحقيق فيها وفق معايير التحقيق المتبعة من اللجنة والمعمول بها في اللجان الدولية والوطنية والاقليمية المشابهة لعملها وذلك ضمانا لإنصاف الضحايا وعدم افلات الجناة من العقاب.



وأكدت اللجنة أن دعوتها تأتي تفاعلا مع الاحداث المؤسفة الاخيرة في عموم اليمن والتي أفرزت انتهاكات جديدة في كلا من تعز وصنعاء والحديدة ولحج والضالع وعدن ومأرب ومحافظات أخرى طالت الحق في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية والأمن والعيش الكريم وحرية الحركة والراي والتعبير.

كما دعت اللجنة منظمات المجتمع المدني العاملة بمجال حقوق الانسان عامة أو الحقوق الفئوية او النوعية في مختلف المحافظات لاسيما المهتمة بمجال الرصد والتوثيق إلى توعية الضحايا والمبلغين وشهود العيان بضرورة تقديم البلاغات، الى مكتب اللجنة الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن او فرعها بمحافظة تعز.