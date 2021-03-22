شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن تستعد لتدشين ثالث مركز عزل لكوفيد - 19 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

يستعد مكتب الصحة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن، لافتتاح مركز العزل الثالث لكورونا في عدن.



وقال مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور علي صالح، إن صحة عدن تعمل على تجهيز مركز للعزل في مستشفى الصداقة بعدن وأن الإجراءات الفنية والإدارية تسير بخطى حثيثة لتجهيز المركز ليكون رافد إضافي لمركزي العزل في الجمهورية والأمل لاستقبال أي المصابين بفيروس كورونا.

وأشار الى توجيهات وزير الصحة للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بتزويد المركز بثمانية أجهزة تنفس اصطناعي وعدد من المستلزمات.