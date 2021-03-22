محافظ ابين يفتتح فرع التضامن للتمويل الصغير والاصغر بمدينة زنجبار عاصمة ابين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أفتتح محافظ أبين اللواء الركن، أبوبكر حسين، اليوم في مدينة زنجبار فرع التضامن للتمويل الصغير والاصغر.



وأكد محافظ أبين على أهمية إفتتاح هذا الفرع الذي يقدم أفضل الخدمات لمختلف فئات المجتمع.. لافتاً إلى أنه سيشكل رافدا جديدا لنشاط الأعمال في المحافظة.

بدوره أشار المدير التنفيذي لبنك التضامن رفعت المعمري إلى ان البنك سيقوم بتمويل المزارعين والتجار والصيادين بقروض ميسره تبدا من 10 ملايين الى 30 مليون ريال لتنفيذ مشاريع صغيرة متنوعة.