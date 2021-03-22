شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن حبريش يؤكد على دور هيئة مكافحة الفساد في تصويب الاختلالات بالوظيفة العامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش، مع مدير الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالمحافظة المهندس سالمين المعاري اليوم، آليات تعزيز دور الهيئة في تفعيل العمل الرقابي والحفاظ على المال العام وصيانة الوظيفة العامة من الاستغلال والإثراء غير المشروع.



وشدد بن حبريش، على أهمية دور الهيئة في تصويب الاختلالات بالوظيفة العامة واعلاء قيم النزاهة وتحسين اداء العمل في مختلف مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن السلطة المحلية ستكون داعمة لفرع الهيئة في القيام بدوره واختصاصاته، ومتابعة تقاريره واتخاذ بشأنها كل الإجراءات القانونية.