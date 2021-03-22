بدء أعمال المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا والعلوم والادارة بجامعة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ تعز نبيل شمسان اليوم المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا والعلوم والادارة 2021 بجامعة تعز والذي يستمر ثلاث ايام.



وقال المحافظ " إن أهمية انعقاد المؤتمر يأتي انطلاقا من اهمية مواكبة العالم في مجال الإنتاج المعرفي والثورة العلمية كونه يعد التجربة الاولى على مستوى اليمن وكذلك انعقاده في هذا الصرح العلمي الذي يعد من أبرز الجامعات في ادارة المورد الاستراتيجي للمحافظة وهو المورد البشري والذي يمثل ثروة تعز الأساسية".

وأشاد بجهود جامعة تعز ونجاحها في الاعداد للمؤتمر والذي يشكل ضرورة ملحة وهي التكنولوجيا وينعقد بعد سلسلة من التحضيرات حيث بلغ عدد الاوراق التي تم قبولها مائة بحث ورقة علمية وهذا انجاز غير عادي بالنسبة لجامعه تعز.

وأكد المحافظ أن المؤتمر يعد نقطة انطلاق لجامعة تعز في مجال البحث العلمي وبامكان الجامعة ان تتصدر جميع الجامعات اليمنية في هذا المجال وتتحول الى مركز بحث رئيسي للدولة اليمنية بدلا من تناثر البحوث في اكثر من جامعه وفي اكثر من مركز.

من جانبه استعرض نائب رئيس الجامعة الدكتور رياض العقاب الإعداد والهدف من انعقاد المؤتمر الاول الدولي للتكنولوجيا والعلوم والادارة في البلاد بمشاركة 15 جامعة من 14 دولة سيناقش خلال المؤتمر 114 بحثا وورقة عمل في مختلف التخصصات عبر الواقع الافتراضي وكلمة أخرى للدكتور عبدالقدوس السامعي عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر تحدث فيها عن اوراق المؤتمر وسير اجراءات المناقشة خلال أيام المؤتمر.