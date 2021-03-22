مجلس القضاء ينعي القاضي هاني الربيعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نعى مجلس القضاء الأعلى اليوم القاضي هاني سلطان الربيعي رئيس الشعبة التجارية الاستئنافية بمحكمة استئناف تعز.



وقال المجلس "ان السلطة القضائية فقدت بوفاته احد كوادها وعلم من اعلامها والذين كان لهم شرف الإرتقاء بمنظومة القضاء وتطويرها".. مشيداً بمناقب الفقيد وبالدور الذي لعبه خلال مشوار حياتها في تعزيز وترسيخ قيم العدل بين المواطنين.

وعبر المجلس عن بالغ الحزن والأسى برحيله ناقلاً التعازي إلى كافة افراد اسرته واعضاء ومنتسبي السلطة القضائية بهذا المصاب الجلل.