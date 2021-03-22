رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة الدكتور علوي عمر مبلغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة بوفاة عميد كلية الآداب بجامعة عدن السابق الدكتور علوي عمر مبلغ، بعد حياة حافلة بالعطاء قضى معظمها في خدمة الوطن.



وأشاد في البرقية التي بعثها إلى أسرة الفقيد بمناقبه وأدواره الوطنية والعلمية وإسهاماته الأدبية والثقافية.. مشيراً إلى الأدوار النضالية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافل بالعطاء والانجاز في مختلف المجالات.

وعبر الدكتور بن دغر، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان