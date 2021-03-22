الحوثي يلزم طلاب المعاهد بدعم الجماعة في مناطق سيطرته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

تطورت الجبايات المفروضة من قبل الحوثيين على المواطنين الواقعين تحت سيطرتهم لدعم ما يسمى بالمجهود الحربي لتشمل المؤسسات التعليمية.



وأكدت مصادر بالمعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين أن إحدى المدرسات السلالية في المعهد يعود نسبها إلى "آل المطاع"، أعطت الطلاب تكليفاً إلزامياً ضمن أعمال السنة بمقابل 30 درجة.

ويتضمن التكليف، وفقاً للمصادر "ذهاب كل طالب وطالبة إلى بريد منطقة "شميلة" من أجل التبرع المالي لصالح جبهة مأرب، ثم يقوم الطالب أو الطالبة بإحضار سند التبرع وتقديمه للأستاذة من أجل إعطائه ال30 الدرجة، وكلما كان التبرع بمبلغ أكبر تزيد فرصة الطالب بالحصول على الدرجة النهائية.

ويشن الحوثيون حرباً ضد مارب من عدة جهات، وفتحوا خلالها عدة جبهات لم يحققوا فيها اختراقاً منذ بدء شن حملتهم فبراير الماضي.

وبالمقابل خسرت المليشيا الآلاف من أفرادها منذ بدء الحملة، مما اضطرهم للدفع بأطفال المدارس وجلب صغار سن من الاماكن العامة بعدما استنفدت كافة الطرق مع القبائل لأجل رفد جبهات مارب بأبنائهم وصلت قيمة المقاتل إلى نحو 50 ألف ريال ما يعادل 50 دولارا أمريكياً.

وذكرت منظمة أمريكية متخصصة، أن الحوثيين يعيشون حالياً في ذروة نقص المقاتلين والإمدادات المالية منذ أن كثفوا القتال في جبهة مارب