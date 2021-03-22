اختتام دورة تأهيلية لموظفي هيئة المواصفات في مجال الضبط القضائي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن دورة تأهيلية حول إجراءات الضبط القضائي لموظفي ديوان عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وفروعها بالمحافظات والمنافذ الجمركية، والتي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب النائب العام.



وتلقى 82 موظفا من الهيئة، على مدى اسبوع محاضرات ومعارف ومعلومات حول اتخاذ الاجراءات القضائية بما يتعلق مع بالمواصفات والمقاييس.

وفي اختتام الدورة التي حضرها محامي عام الجمهورية، القاضي علي عطبوش، أشاد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، بالجهود المبذولة من قبل الهيئة في تنفيذ مثل هذه الانشطة التي تحسن من عمل الهيئة.. مؤكدا على أهمية عمل الهيئة المرتبط بصحة وسلامة المواطنين في الرقابة على واردات السلع والبضائع في كافة مداخل البلاد، وأن صفة الضبط القضائي ستمكن مفتشي الهيئة من القيام بمهامهم على أكمل وجه.