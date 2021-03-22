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الكثيري يطلع على إستعدادات كهرباء وادي حضرموت لشهر رمضان المبارك

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اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

الخليج 365 - سيئون

ترأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري إجتماعا لمناقشة إستعدادات المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت خلال شهر رمضان المبارك القادم.

 

وشدد الكثيري على أهمية مضاعفة كافة الجهود و الإستعداد الأمثل لتحسين أوضاع التيار الكهربائي خلال الشهر الفضيل و الأعياد من خلال الإستفادة من كافة المحطات المتوفرة و إجراء الصيانات الخاصة بها و إدخال عدد من مشاريع تعزيز قدرات شبكة التوزيع الخدمة و التنسيق المشترك بين الإدراتين بما يعمل على تجاوز الإشكاليات الفنية التي تواجه أعمال الكهرباء ، موكداً أن قيادة السلطة المحلية بالوادي و الصحراء تضع دعم الكهرباء و استمراريتها ضمن أولوياتها الأساسية.

 

و قدم مديري المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت و إدارة التوليد تقريراً حول أوضاع محطات التوليد و شبكات التوزيع و الجهود المستمرة في سبيل تحسينها و أبرز الخطط الفنية التي سيتم تنفيذها لإدخال عدد من محطات التحويل الجديدة التي تم تنفيذها بتمويل من السلطة المحلية في عموم المديريات خصوصاً من بدء دخول فصل الصيف ، موكدين حرصهم على الإستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة و الدعم اللامحدود المقدم من السلطة المحلية بالوادي و الصحراء بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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