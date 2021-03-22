محافظ حضرموت يطلع على التحضيرات النهائية لإفتتاح معرض الشهر الكريم بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، على التحضيرات النهائية لافتتاح معرض الشهر الكريم الذي تنظمه المؤسسة الإقتصادية بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة حضرموت، بإشراف السلطة المحلية بالمحافظة.



وخلال النزول الميداني الى الخيمة الرمضانية، الواقعة بجانب مركز بلفقيه الثقافي، أشاد المحافظ بالجهود المبذولة لإنجاح المعرض من قبل المؤسسة الاقتصادية والغرفة التجارية، داعيا جميع التجار للمساهمة الفاعلة في هذا الحدث وتقديم أفضل العروض للمواطنين ومراعاتهم في هذه الظروف المعيشية الصعبة، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا الأخ المحافظ بأن تعمل الخيمة الرمضانية على توفير المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية بأسعار مناسبة ومعقولة، وأن تستمر بتقديم خدماتها للمواطنين قبل وخلال وبعد رمضان، لتقديم المتطلبات الحياتية للمواطنين بشكل دائم.

ووجه المحافظ بأهمية الالتزام بالجوانب الاحترازية خلال عملية الشراء، ومنع التزاحم، والتأكيد على لبس الكمامة.

واستمع المحافظ من المدير العام للمؤسسة الاقتصادية بالجمهورية العميد سامي السعيدي، الى سير العمل والتحضيرات بصورتها النهائية، مشيرا الى مضاعفة الجهود بهدف ضمان افتتاح الخيمة في منتصف شهر شعبان الجاري، حتى يتسنى للمواطنين تأمين مختلف احتياجات الشهر الكريم.

رافق المحافظ، مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت سعيد صالح مرزوق، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت الشيخ فارس خالد بن هلابي