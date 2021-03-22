"داؤود الجيلاني" تقيم حفلًا تكريمًا للنساء المؤثرات بغيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

نظمت مؤسسة داؤود الجيلاني اليوم، بالشراكة مع إدارة تنمية المرأة بالمديرية حفلاً تكريمياً للنساء الفاعلات والمؤثرات في كبرى قاعات بمديرية غيل باوزير برعاية مدير عام المديرية الدكتور عدنان محمد حمران .



الحفل كان بدعم من منظمة البحث عن أرضية مشتركة SFCG و بتمويل الإتحاد الأوربي EU ويأتي ضمن احتفاليات وأعياد المرأة ( 8 مارس اليوم العالمي للمرأة - 21 مارس عيد الأم ).

السلطة المحلية ممثلة بالأخ مدير عام المديرية حمران كانت من أبرز الحضور حيث ألقى المدير العام كلمة موسعة أشاد فيه بالدور الفاعل الذي تمارسه المرأة مع أخيها الرجل للنهوض بالمجتمع والوطن ، كما ثمن دورها بخاصة في مديرية غيل باوزير مؤكدًا أن المرأة برهنت على جدارتها حيث تولت و أدارت مناصبًا قيادية وتربوية واجتماعية كانت فيها ندًا بل وشريكاً لأخيها الرجل في شتى المجالات .

الاحتفالية كانت متنوعة وشملت عدة فقرات متميزة حيث أدت فرقة من الزهرات وصلة فنية ورقصة معبرة نالت استحسان كل الحضور .

ثم كان لمديرة دائرة المرأة بديوان السلطة المحلية والمدير التنفيذي لمؤسسة داؤود الجيلاني التنموية الأستاذة أحلام باوزير كلمة رحبت فيها بالحضور وخصت المرأة كون اليوم هو عيدها ويومها ، مؤكدة مضي السلطة المحلية ومؤسسة الجيلاني المنظمة للاحتفالية في دعم المرأة وتشجيعها ومؤازرتها أما وبنتا وزوجة وطالبة وعاملة .

كما أشاد منسق منظمة البحث عن أرضية مشتركة SFCG في كلمته بدور المرأة مهنئاً لها في أعيادها مؤكدا على أهمية المرأة كعنصر شريك وفاعل في أي نهضة شاكرًا للسلطة المحلية اهتمامها بالمرأة وتلمس احتياجاتها .

كما ألقيت في الاحتفالية عدة كلمات مختلفة ألقتها عدة شخصيات وأمهات ونساء ممن كان لهم بصمات ملموسة واهتمام بشؤون المرأة والمجتمع عموماً .

وفي ختام الحفل تم تكريم 20 أمًا وامرأة من نساء اللاتي تم اختيارهن كنماذج للنساء المؤثرات في مديرية غيل باوزير