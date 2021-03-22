تدشين المعرض العام لمخرجات الدورات التدريبية التي نفذها الصندوق الإجتماعي بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، مساء أمس، المعرض العام لمخرجات الدورات التدريبية التي نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا بمديرية سيحوت في مجالات ( الخياطة _ التدبير المنزلي _ صناعة البخور والعطور _ تزيين الورود _ تزيين الكيك _ الكوافير _ صناعة الوسائل التعليمية _ نقش الحناء ) في إطار برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية، ضمن مشروع تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي، وتشكيل مجالس تعاون القرى، وتعزيز التماسك المجتمعي، بحضور مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا الدكتور عوض سالم لقصم، وذلك بتكليف من الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت.



واشتمل المعرض على العديد من الأعمال واللوحات الفنية، التي عُرضت من قِبل المشاركات في جميع الدورات ، مما يعكس مدى الاستفادة التي حصلن عليها من البرامج التي تضمنتها تلك الدورات، وتطبيق ماتعلّمنه من مهارات وإبرازها من خلال المعرض العام الذي أُقيم مساء أمس السبت.

ومن جانبها رحبت مديرة إدارة تنمية المرأة _ مشرفة المعرض العام لمخرجات الدورات التدريبية الأستاذة أوسان عقيل باعباد، بمدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا الدكتور عوض سالم لقصم، وبالسلطة المحلية بالمديرية، شاكرة الصندوق الاجتماعي للتنمية لجهوده الكبيرة لتنفيذ العديد من الدورات بسيحوت، كما شكرت باعباد السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام سيحوت، لكافة التسهيلات التي قدمتها لإقامة المعرض، والعمل على إنجاح جميع الدورات التي نفذها الصندوق بمديرية سيحوت، متمنية دوام التوفيق للجميع.

و قدم القائم بأعمال أمين عام محلي سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، جزيل شكره، للصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا، لما يقدمه لمديرية سيحوت، من خلال تدخلاته الناجحة في العديد من المجالات التنموية، وتنفيد الكثير من البرامج والدورات في شتّى الجوانب الحياتية، ضمن برنامج تشغيل الشباب، الذي يهدف إلى دعم شريحة كبيرة بالمجتمع.

وأكد باعبده على استعداد السلطة المحلية بمديرية سيحوت، ممثلة بالشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام المديرية، لتوفير كل الدعم اللازم للقائمين على الأنشطة والبرامج التي يتبناها الصندوق بمديرية سيحوت، وتهيئة الأجواء الملائمة للعمل، وتقديم كافة التسهيلات التي تساعد على إنجاز أعمالهم، متمنياً لجميع المشاركات بتلك الدورات التوفيق والنجاح.

وفي السياق ذاته أشاد مدير عام الصندوق الاجتماعي فرع المكلا الدكتور عوض سالم لقصم، بالجهود المبذولة من قِبل القائمين على المعرض، وإظهاره بالمظهر الذي يليق بالجهد الذي بُذل من قِبل المشاركات بكافة الدورات، من خلال إبراز ما تعلّمنه من مهارات أثناء فترة تدريبهن، شاكراً السلطة المحلية بمديرية سيحوت، على ماقدمته من تسهيلات لتنفيذ أعمال الصندوق بنجاح.

و أضاف لقصم، بأن الصندوق لديه الكثير من التدخلات بمديرية سيحوت مستقبلاً، تشمل العديد من الجوانب التنموية والاجتماعية، كما قدم للقطاع الطبي بالمديرية عدد ( 20 ) بدلة خاصة للكادر الصحي، مصنوعة من مواد غير قابلة لانتقال الفيروسات من خلالها، وذلك لحمايته من الإصابة بالأوبئة أثناء القيام بواجب تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

حضر تدشين المعرض العام كلاً من، ضابط التدريب والدعم المؤسسي والتمكين لدى الصندوق الأستاذة منى أحمد العمودي، ومشرف مشروع التمكين لدى الصندوق بمديرية سيحوت الأستاذ سعيد سالم بن حيمد، ومديرة إدارة تنمية المرأة _ مشرفة المعرض الأستاذة أوسان عقيل باعباد، ومنسق الصندوق لدى السلطة المحلية بمديرية سيحوت الأستاذ محمد سعد خريسان الزويدي