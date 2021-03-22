مدير عام بروم ميفع يدشن إختبارات النقل للعام الدراسي بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

الخليج 365 - المكلا

دشن صباح اليوم الإثنين في مدينة بروم بمجمع الرازي التعليمي للبنين المدير العام لمديرية بروم ميفع الأستاذ علي سليمان باقروان، اختبارات النقل للفصل الثاني من العام الدراسي 2020 _ 2021 م .



واطلع المدير العام على سير العملية الإختبارية والتنظيم الالكتروني الجيد والإحترازات الوقائية التي تم تطبيقها أثناء الإختبار .

وخلال التدشين أعرب المدير العام عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من إدارة التربية بالمديرية موجها بتوفير كل الإمكانيات التي من شأنها خلق بيئة ملائمة للعملية الإختبارية متمنيا التوفيق والنجاح لجميع أبناءه الطلاب طالبا منهم بدل المزيد من الجهود والمذاكرة وتحقيق أعلى درجات التحصيل العلمي والمراتب المتقدمة على مستوى المحافظة داعيا الأسر إلى تهيئة الأجواء لأبنائهم وخلق أجواء جيدة لمذاكرة الدروس ومتابعتهم ودعمهم وتشجيعهم قدر المستطاع .

و دعا المدير العام الإدارات المدرسية والمعلمين إلى مراعاة أوضاع التلاميذ وتقدير المرحلة الصعبة التي تمر بهذا البلد خصوصا الأوضاع الصحية المتعلقة بوباء كورونا .

وتمنى المدير العام لمديرية بروم ميفع التوفيق والنجاح لجميع التلاميذ وتحقيق نتائج طيبة تشرف المديرية

رافق المدير العام مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ قائد طالب بادريس البهيشي .