أمين عام محلي المهرة يؤكد وقوف أبناء المهرة جنبا إلى جنب مع أبناء اليمن كافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

الخليج 365 - المهرة

أكد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة الاستاذ سالم عبدالله نيمر وقوف أبناء محافظة المهرة مع أبناء محافظة مأرب وكافة أبناء الشعب اليمني ، وذلك خلال لقائه بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة .



وقال نيمر " نيابة عن أبناء المهرة والسلطة المحلية ممثلة بالاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة نؤكد وقوفنا التام مع كافة أبناء محافظة مأرب وأبناء الجيش الوطني في كل مواقع الشرف والبطولة .

وأضاف قائلا " نتشرف بمهمة إيصال القافلة الغذائية لأبناء مأرب باعتبارها خط الدفاع الأول عن الجمهورية ، وأن صمود مأرب يمثل صمود اليمن كلها .

وأردف قائلاً" مارأيناه في مأرب من تطور وتقدم على مستوى الخدمات يؤكد على وجود قيادة حكيمة لهذه المحافظة ، ولابد من الوقوف صفا واحدا ضد أعداء الوطن .

من جهته قدم محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة شكره لأبناء المهرة وللسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بن ياسر ، مؤكدا أن وصول القافلة إلى مأرب لها دلالات ومعاني عظيمة تعكس مدى أواصر التواصل وتعطي انطباعاً بوحدة أبناء اليمن كافة .

وكان أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة على رأس القافلة الاغاثية لمحافظة مأرب والتي وصلت الجمعة