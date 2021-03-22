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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمين عام محلي المهرة يؤكد وقوف أبناء المهرة جنبا إلى جنب مع أبناء اليمن كافة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021
الخليج 365 - المهرة
أكد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة الاستاذ سالم عبدالله نيمر وقوف أبناء محافظة المهرة مع أبناء محافظة مأرب وكافة أبناء الشعب اليمني ، وذلك خلال لقائه بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة .
وقال نيمر " نيابة عن أبناء المهرة والسلطة المحلية ممثلة بالاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة نؤكد وقوفنا التام مع كافة أبناء محافظة مأرب وأبناء الجيش الوطني في كل مواقع الشرف والبطولة .
وأضاف قائلا " نتشرف بمهمة إيصال القافلة الغذائية لأبناء مأرب باعتبارها خط الدفاع الأول عن الجمهورية ، وأن صمود مأرب يمثل صمود اليمن كلها .
وأردف قائلاً" مارأيناه في مأرب من تطور وتقدم على مستوى الخدمات يؤكد على وجود قيادة حكيمة لهذه المحافظة ، ولابد من الوقوف صفا واحدا ضد أعداء الوطن .
من جهته قدم محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة شكره لأبناء المهرة وللسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بن ياسر ، مؤكدا أن وصول القافلة إلى مأرب لها دلالات ومعاني عظيمة تعكس مدى أواصر التواصل وتعطي انطباعاً بوحدة أبناء اليمن كافة .
وكان أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة على رأس القافلة الاغاثية لمحافظة مأرب والتي وصلت الجمعة