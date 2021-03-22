 البحسني يطلع على الأعمال النهائية لإنشاء مصنع إنتاج الجبس بالمكلا بنسبة 95%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمدينة المكلا، على سير الأعمال النهائية في إنشاء مصنع إنتاج الجبس التابع لشركة حضرموت الأهلية للجبس المحدودة، البالغ نسبة الانجاز فيه 95%.



واستمع المحافظ البحسني، من نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي محمد باحكيم إلى شرح مفصل حول المصنع الذي تبلغ الكلفة الإجمالية لمرحلته الأولى سبعة ملايين دولار، وكلفة الآلات والمعدات المستوردة أربعة ملايين دولار، ومن المقرر أن ينتج المصنع 240 الف طناً سنوياً من مادة الجبس، ويوفر فرص عمل لـ 120 شخص.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أن أعمال التشطيب النهائية للمصنع ستستغرق شهرين، وسيتم عقبها افتتاح المصنع وبدء العملية الإنتاجية، مثمناً جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، في دعم الاستثمار والمستثمرين وتقديم لهم كافة التسهيلات في سبيل الدفع بالمشاريع التنموية والاستثمارية بالمحافظة.

وأشار محافظ حضرموت إلى أهمية المصنع في توفير مادة الجبس للسوق المحلي وتصديرها إلى الخارج، مشيداً بمستوى المعايير التي أنشأ عليها المصنع وتزويده بالآلات والمعدات الحديثة، وكافة وسائل السلامة.

وأكد المحافظ أن السلطة المحلية في المحافظة تعمل على تقديم كل التسهيلات في سبيل الارتقاء بالاستثمار ودعم المستثمرين الجادين، كما ستعمل على توفير البيئة الملائمة للاستثمار.

رافق محافظ حضرموت، مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت الدكتور محمد الجوهي