نائب رئيس مجلس النواب اللبناني يستقبل سفير اليمن في بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي فرزلي اليوم سفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية على الساحتين اليمنية واللبنانية.



وتطرق الدعيس الى طبيعة الخارطة السياسية لليمن والأحزاب والقوى السياسية والمؤسسة التشريعية والكتل البرلمانية .. لافتا إلى اجتماع أعضاء مجلس النواب المؤيدين للشرعية الذي نتج عنه انتخابات قيادة جديدة للمجلس بعد استيفاء النصاب القانوني.

وأشار الى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من تعديلات جوهرية على الدستور اليمني الذي وضع تصورات لحلول تشكل مخارج لمختلف القضايا والتراكمات بما فيها قضية صعدة وقضية الجنوب وبأجماع كافة القوى السياسية، لكن مليشيا الحوثي وبدعم إيراني انقلبت على الإجماع الوطني واحتلت مؤسسات الدولة بقوة السلاح ونتج عنه ما نشهده اليوم من معارك فرضت علينا، آخرها العدوان الذي شنته مليشيا الحوثي على محافظة مأرب التي تأوي أكثر من 2 مليون نازح، والجريمة الارهابية التي أقدمت عليها المليشيات في صنعاء بإحراق المهاجرين الأفارقة في أحد سجونها بعد رفضهم المشاركة في القتال إلى جانبها من خلال إلقاء القنابل الحارقة عليهم.

وتطرق السفير إلى استمرار منع مليشيا الحوثي لفرق الصيانة والخبراء من الوصول إلى ناقلة صافر للنفط التي تهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة في البحر الأحمر في حال تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام.

بدوره اكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني اهتمامه بما يجري في اليمن.. معبرا عن أمله في أن يستتب الأمن والاستقرار في اليمن الذي يعتبر امتداد تاريخي وحضاري للبنانيين والعرب بشكل عام.