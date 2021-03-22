اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة تناقش مستجدات الأوضاع في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة اليوم مستجدات الأوضاع الأمنية وتعزيز الإجراءات بما يضمن المحافظة على الأمن والسكينة العامة.



وفي الاجتماع الذي راسه المحافظ محمد علي ياسر بحضور أمين عام محلي المحافظة، سالم نيمر، قدم مدراء وقادة الوحدات الأمنية والعسكرية شرح حول المستجدات الأمنية في المديريات، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن ومواجهة التحديات.

وشدد المحافظ على مضاعفة الجهود الأمنية والوقوف بحزم أمام أي ممارسات تعكر السكينة العامة بالمحافظة.. مؤكدا على الانضباط في العمل والجاهزية لتنفيذ ما يتطلب في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية، مشيدا بالجهود والادوار التي تبذلها قوات الأمن والجيش، والتعاون والتكاتف مع المجتمع بما يساهم في كشف وضبط الجريمة ومنفذيها.