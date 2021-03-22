تدشين المرحلة الثالثة من مشروع الاستجابة الطارئة بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم ، المرحلة الثالثة من مشروع الاستجابة الطارئة الذي تنفذه جمعية العون المباشر، بالتعاون مع مؤسسة أمل للتنمية.



ويوزع المشروع 2000 سلة غذائية على النازحين وذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة بمديرية سيئون.

وأشاد التميمي، بالتدخلات الانسانية للجمعية من خلال توفير أهم الاحتياجات الأساسية التي تسهم في تخفيف معاناة عدد من الأسر المحتاجة لاسيما في الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.