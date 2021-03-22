تدشين مشروع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للتعليم بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشن بمكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت اللقاء التعريفي لمشروع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 والذي يهدف إلى تحديد المهام وذلك لاستيعابها ضمن الخطط الخاصة بوزارة التربية والتعليم ومكاتب الوزارة بالمحافظات اليمنية .



وخلال التدشين الذي ضم قيادات العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة ورؤساء الشعب والأقسام والمكاتب الفنية بالمحافظة القى مستشار وزير التربية والتعليم المنسق الوطني للتنمية المستدامة الهدف الرابع الأستاذ عوض عبدالله نبهان كلمة في اللقاء نقل في مستهلها تحيات معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري لقيادات العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة . لافتا إلى أن تربية حضرموت استطاعت تحقيق الكثير من الأهداف الخاصة بهذا المشروع من خلال ما تشهده من مشاريع تربوية وتعليمية واقعية وشملت جميع مناطق وقرى وارياف مديريات المحافظة .

مؤكداً إلى أن الرؤية التي رسمتها قيادة العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة ممثلة بوكيل أول الوزارة مدير تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون كانت مثمرة في تحقيق تلك المكاسب والإنجازات لقطاع التعليم بشتى المجالات .

وقال لقد أطلعنا خلال زيارتنا لعاصمة المحافظة المكلا وشاهدنا حجم التدخلات التربوية والتعليمية النوعية التي تمت بدعم من قبل قيادة السلطة المحلية بحضرموت ممثلة بالمحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

مثنياً على العلاقة المتجانسة التي تربط قيادتي السلطة المحلية ومكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والتي قطعت شوطاً كبيرا في وضع اللبنات الأولى مقومات التعليم بحضرموت .

من جانبه رحب نائب المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة رئيس شعبة التعليم الأستاذ صبري سالم بارماده في اللقاء عن سعادته بزيارة مستشار وزير التربية والتعليم للمحافظة وتدشينه لهذا المشروع ، مؤكداً على حرص قيادة مكتب الوزارة على تقديم أوجه الدعم والمساندة لعملية تنفيذ المشروع وبما يتواكب مع حجم التدخلات النوعية لقطاع التربية والتعليم بالمحافظة والمديريات .

كما استعرض مستشار وزير التربية والتعليم المنسق الوطني في اللقاء عدد من الأهداف والمهام والأولويات الخاصة بتنفيذ هذا المشروع للحاضرين وثم الرد على الإيضاحات الخاصة المشروع