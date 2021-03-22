الاحتفال بسيئون باليوم العالمي للمياه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

احتفل فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة حضرموت اليوم بسيئون، باليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 من مارس من كل عام.



وأكد وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، على اهمية الحفاظ على المياه ونشر الثقافة المجتمعية لتعزيز الحفاظ على الثروة المائية.

من جانبه استعرض مدير فرع الهيئة بحضرموت المهندس محمد باحميد، جهود الهيئة لإيقاف عمليات الحفر العشوائي لآباء المياه نظرا لما تحدثه من خطورة على المخزون الجوفي للمياه، مشيرا الى دور الوعي المجتمعي.