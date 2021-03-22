اللجنة الوطنية للتحقيق تجدد دعوتها للمواطنين بتقديم بلاغات بالانتهاكات التي يتعرضون لها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

جددت اللجنة الوطنية للتحقيق دعوتها لكافة المواطنين في عموم المحافظات بتقديم البلاغات بشأن الانتهاكات المرتكبة بحقهم من أي جهة كانت ليتم التحقيق فيها وفق معايير التحقيق المتبعة من اللجنة والمعمول بها في اللجان الدولية والوطنية والاقليمية المشابهة لعملها وذلك ضمانا لإنصاف الضحايا وعدم افلات الجناة من العقاب.



وقالت اللجنة في بلاغ وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان دعوتها تأتي تفاعلا مع الاحداث المؤسفة الاخيرة في عموم اليمن والتي أفرزت انتهاكات جديدة في كلا من تعز وصنعاء والحديدة ولحج والضالع وعدن ومأرب ومحافظات أخرى طالت الحق في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية والأمن والعيش الكريم وحرية الحركة والراي والتعبير.

كما دعت اللجنة منظمات المجتمع المدني العاملة بمجال حقوق الانسان عامة أو الحقوق الفئوية او النوعية في مختلف المحافظات لاسيما المهتمة بمجال الرصد والتوثيق إلى توعية الضحايا والمبلغين وشهود العيان بضرورة تقديم البلاغات، الى مكتب اللجنة الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن او فرعها بمحافظة تعز.