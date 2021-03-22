استعدادات لافتتاح ثالث مركز عزل لكورونا في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

يستعد مكتب الصحة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن، لافتتاح مركز العزل الثالث لكورونا في عدن.



وأوضح مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور علي صالح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن صحة عدن تعمل على تجهيز مركز للعزل في مستشفى الصداقة بعدن وأن الإجراءات الفنية والإدارية تسير بخطى حثيثة لتجهيز المركز ليكون رافد إضافي لمركزي العزل في الجمهورية والأمل لاستقبال أي المصابين بفيروس كورونا.

وأشار الى توجيهات وزير الصحة للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بتزويد المركز بثمانية أجهزة تنفس اصطناعي وعدد من المستلزمات.