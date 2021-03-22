التحالف العربي يدمر ورش تجميع صواريخ حوثية في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال التلفزيون الرسمي السعودي، إن تحالف دعم الشرعية في اليمن دمر ورشاً للحوثيين في صنعاء لتجميع الصواريخ الباليستية، وتلغيم الطائرات دون طيار.



وذكرت قناة "الإخبارية" التلفزيونية السعودية مساء امس، أن "الاستهداف كان لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين"، مشيرةً إلى أن العمليات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ونشر التحالف مقاطع فيديو لتدمير مخزن طائرات حوثية دون طيار في صنعاء، بعد أن أعلن في وقت.

سابق، تدمير منظومة دفاع جوي للميليشيا الحوثية في جبهة مأرب.