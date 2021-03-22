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التحالف العربي يدمر ورش تجميع صواريخ حوثية في صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

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قال التلفزيون الرسمي السعودي، إن تحالف دعم الشرعية في اليمن دمر ورشاً للحوثيين في صنعاء لتجميع الصواريخ الباليستية، وتلغيم الطائرات دون طيار.

 

وذكرت قناة "الإخبارية" التلفزيونية مساء امس، أن "الاستهداف كان لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين"، مشيرةً إلى أن العمليات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

 

ونشر التحالف مقاطع فيديو لتدمير مخزن طائرات حوثية دون طيار في صنعاء، بعد أن أعلن في وقت.

 

سابق، تدمير منظومة دفاع جوي للميليشيا الحوثية في جبهة مأرب

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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