قتلى وجرحى حوثيون خلال مواجهات مع الجيش في مستبأ بحجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

الخليج 365 ـ حجة

سقط العديد من مليشيات الحوثي قتلى وجرحى، إثر قيام التشكيل البحري للقوات الحكومية، بصد هجوم بحري لهم على تخوم مديرية مستبأ شمالي حجة.



وذكر مصدر عسكري، أن مليشيا الحوثي شنت هجوما بحريا عبر ثمانية زوارق بحرية باتجاه مواقع قوات التشكيل البحري على البحر الأحمر، قبل أن يلوذوا بالفرار جراء تعرض زورقين للتدمير بنيران التشكيل.

ويأتي الهجوم البحري للحوثيين بالتزامن مع هجوم بري لهم، لاستعادة خط الإمداد الذي يربط الجبهة الجنوبية بالشرقية الشمالية من بني حسن بمديرية عبس المشتعلة.

وعززت مدفعية القوات الحكومية ومقاتلات التحالف بقصف عنيف على تجمعات وتعزيزات للمليشيا، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وكانت القوات الحكومية، تمكنت خلال عملية مباغتة من تحرير أكثر من عشر قرى واغتنام آليات عسكرية وأسر نحو عشرين عنصرا من الحوثيين فضلا عن مقتل وإصابة العديد بين صفوف المليشيا بينهم قيادات عسكرية