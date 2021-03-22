تقدم جديد للقوات الحكومية في جبهة الأحكوم بمحافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

الخليج 365 ـ تعز

قالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المعارك مستمرة في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان، بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الإرهابية، جنوب المحافظة، وتمكنت القوات الحكومية، في عملية مشتركة من التصدي لهجوم شنته المليشيا في جبهة الأحكوم، في محاولة لاستعادة ما خسرته خلال الأيام الماضية.



وبحسب المصادر، فإن أفراد القوات الحكومية شنوا هجوماً معاكساً على مواقع تمركز مليشيا الحوثي في جبهة الأحكوم، تمكنوا خلالها من إحراز تقدم جديد، جنوب المحافظة.

وتمكنت القوات الحكومية من السيطرة على مواقع مخاديرة ودجحفة وجويله والكعاوش ومعهد أبو أيوب، بمديرية حيفان.

وأسفرت المعارك الدائرة عن سقوط 6 قتلى، وعدد من الجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية، فيما لا تزال المعارك مستمرة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين، طبقا للمصادر ذاتها