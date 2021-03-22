مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس الوبائي (كوفيد-19) خلال الساعات الماضية إلى (140) إصابة مؤكدة، و(240) حالة اشتباه، في عدد من المناطق اليمنية المحررة.



وقالت اللجنة، في نشرتها اليومية، إن مستجدات الساعات الأخيرة شهدت تسجيل 140 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، توزعت بواقع 76 حالة في حضرموت، 34 في عدن، 14 في المهرة، 12 في تعز، وحالتين في كل من لحج ومأرب.

كما سجلت 240 حالة اشتباه مبلّغ عنها من المراكز الصحية بالمحافظات، توزعت بواقع 107 في حضرموت، 62 في عدن، 34 في تعز، 14 في لحج، 9 في المهرة، 7 في شبوة، 4 في الضالع، و3 حالات في مأرب.

وفي حين سجلت اللجنة 14 حالة وفاة لهذا اليوم توزعت بواقع 7 في حضرموت، 3 في تعز، 2 في المهرة، وحالة واحدة في كل من عدن وشبوة، أشارت إلى تسجيل 4 حالات شفاء جميعها في حضرموت.

وبذلك ارتفع إجمالي تراكمي حالات الاشتباه إلى 10175، فيما بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 3418، منها 751 حالة وفاة، و1534 حالة شفاء