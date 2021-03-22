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تحرير مواقع في هجوم للجيش بجبهتي الكسارة والمشجح بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

العربي

شنت القوات الحكومية، هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).

 

واستهدف هجوم الجيش، مواقع المليشيا الحوثية، في جبهتي الكسارة، والمشجح، مما أسفر عن تحرير مواقع في الجبهتين.

 

كما أسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، بينهم قيادات ميدانية.

 

بالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية، استهدفت بها تعزيزات المليشيا في مواقع المواجهات، ودمرتها

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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