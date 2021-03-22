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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحرير مواقع في هجوم للجيش بجبهتي الكسارة والمشجح بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021
العربي
شنت القوات الحكومية، هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).
واستهدف هجوم الجيش، مواقع المليشيا الحوثية، في جبهتي الكسارة، والمشجح، مما أسفر عن تحرير مواقع في الجبهتين.
كما أسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، بينهم قيادات ميدانية.
بالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية، استهدفت بها تعزيزات المليشيا في مواقع المواجهات، ودمرتها