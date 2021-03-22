شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة طفلة بقصف حوثي على قرية بمقبنة في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

الخليج 365 ـ تعز

قصفت مليشيا الحوثي، إحدى قرى مديرية مقبنة، غربي محافظة تعز، ما أدى إلى إصابة طفلة على الأقل.



وذكر مصدر محلي بمقبنة، أن منازل المواطنين في قرية القشعة تعرضت لقصف حوثي عشوائي بقذائف الهاون.

وأضاف المصدر، أن القصف أدى إلى إصابة الطفلة ليان محمد أحمد صالح بشظايا إحدى القذائف التي سقطت بجانب منزلها بالقرية.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات على استشهاد مدني وإصابة 5 آخرين بجروح مختلفة إثر سقوط قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي أمام كلية الآداب، وحديقة الألعاب وسط مدينة تعز