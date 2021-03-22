شكرا لبحثكم عن خبر سياسي سعودي: مشكلة اليمن ستنتهي بالكامل إذا تحقق هذا الامر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال المحلل السياسي السعودي، الدكتور محمد السعيدي،أن مشكلة اليمن ستنتهي بشكل كامل فقط إذا تحقق فرض الحصار على السواحل اليمنية لمنع إمداد الحوثيين بالأسلحة الإيرانية،

ويرى السعدي ان موقف المجتمع الدولي تجاه الميليشيات الحوثية والهجمات الإيرانية “مترهل”،وأن السعودية تنتظر من المجتمع الدولي هو حماية تلك السواحل من التدخلات الإيرانية أو غيرها.

واشار إن المملكة العربية السعودية لديها خطط للتعامل مع أي هجوم على منشآت “أرامكو” النفطية، موضحاً أن هناك استعدادات للتعامل مع هذا الأمر.

وأضاف: المملكة قدمت نموذجاً في الدفاع عن نفسها وأراضيها، ومسألة وصول طائرة أو إثنتين من بين المئات التي تم إطلاقها باتجاه أراضي المملكة يدل على نجاح القدرات الدفاعية السعودية.

وأكد أن ورش التصنيع التي تقوم بها المجموعات الإيرانية التي تعمل لصالح الحوثيين داخل اليمن تتركز داخل الأحياء السكنية مما يصعب عملية استهداف تلك الورش والمصانع، إلا أن التقنيات والإمكانيات السعودية استطاعت أن تتغلب على هذا العائق.