شكرا لبحثكم عن خبر (الزبيدي) يلغي قرار تعيين أصدره محافظ تعز .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها، عبدالسلام حميد الزبيدي، قرار بإلغاء تعيين جديد لـمحافظ تعز، نبيل شمسان، بعد أيام قلائل من صدوره.

وجاء في لقرار إلغاء قرار محافظ تعز نبيل شمسان المتضمن تكليف مدير عام جديد لميناء المخا، و إعادة المدير السابق للميناء الى منصبه.

ويعد ميناء المخا الحيوي على البحر الاحمر، منفذاً للتهريب؛ وفقا لمصادر محلية.