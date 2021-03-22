شكرا لبحثكم عن خبر غارات جوية تستهدف مواقع للحوثيين في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مقاتلات تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية مسء الاحد غارات جوية استهدفت مواقع عدة في صنعاء. واستهدفت الغارات الجوية عدد من مواقع الحوثيين في صنعاء. وتصاعدت اعمدة الدخان من عدد من المواقع.

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