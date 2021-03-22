شكرا لبحثكم عن خبر مسيرة الحوثي تنشر صورة تثير التكهنات حول مصير بن حبتور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بثت قناة المسيرة الحوثية مشاهد لزيارة قام بها وزير الصحة في حكومة الحوثيين طه المتوكل الى احد المشافي التي يرقد فيها رئيس وزراء حكومة صنعاء عبدالعزيز صالح بن حبتور .

و اظهر مقطع الفيديو الحالة الصحية المتدهوره لـ بن حبتور الذي يرقد في العناية المركزة حيث اعلنت القناة انه مصاب بفيروس كورونا .

الغريب في المشاهد التي بثتها المسيرة ان وزير الصحة في حكومة الحوثي ومن كان برفقته أثناء الزيارة لـ بن حبتور لا يرتدون الكمامات و القفازات الطبية ولا يوجد لديهم أدنى وسائل الوقاية والحماية من فيروس كورونا.

ما يضع عدة تساؤلات حول اسباب تدهور الحالة الصحية لـ بن حبتور وما هي أسباب التكتم واخفاء بن حبتور منذ ما يقارب شهر .