نفط عدن تبشر بانفراجة قريب لازمة المحروقات

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يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مصدر مسئول في شركة النفط بعدن استعداد الشركة لضخ كمية من مادة البنزين "البترول" للسوق المحلية مبشرا المواطنين بحل الأزمة الحالية. وقال المصدر إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية بالوقت الحالي يعود إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع الأسعار عالميا وانخفاض سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي. وأشار إلى أن الشركة بصدد ضخ كمية من مادة البنزين للسوق المحلية خلال الساعات القادمة بسعر أقل مما يباع حاليا في المحطات التجارية. يذكر أن سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتر تباع حاليا في المحطات التجارية ب12500 ريال.

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