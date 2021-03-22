إصابة طفلة في قصف لمليشيات الحوثي على مديرية "مقبنة" غربي تعز

أصيبت طفلة، مساء الأحد، إثر قصف شنته مليشيات الحوثي الانقلابية على قرية سكنية في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن الطفلة ليان محمد صالح، أصيبت بجروح جراء قصف مدفعي لمليشيات الحوثي استهدف قرية القشعة بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز.



وأضاف المصدر أن المناطق التي حررتها قوات الجيش الوطني في الأيام القليلة الماضي، باتت تتعرض بين حين وآخر للقصف من قبل مليشيات الحوثي.



وفي وقت سابق الأحد، قُتل مدني وأصيب خمسة آخرين، في قصف مدفعي للحوثيين استهدف حي العرضي جنوبي ‏شرق المدينة.



ومنذ 14 مارس وحتى مساء أمس الأحد، قُتل 7 مدنيين بينهم أطفال، وأصيب 8 آخرين في قصف لمليشيات الحوثي على قرى وأحياء سكنية في تعز.



وتشير إحصائيات حقوقية إلى إجمالي القتلى بنيران الحوثيين في تعز منذ مارس 2015 حتى أواخر العام الماضي بلغ عددهم 2803 مدنيا، وإصابة 13 ألف و813 آخرين، بينهم نساء وأطفال، وفق تقرير لمكتب وزارة حقوق الإنسان في تعز.