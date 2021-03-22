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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش يسترد منطقة كاملة جنوب تعز من أيدي الحوثيين

الإثنين 22 مارس 2021

الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني، الأحد، عن تحرير منطقة الأحكوم بشكل كامل إثر السيطرة على 5 مواقع جديدة في جبهة الأحكوم وحيفان جنوب محافظة تعز.



وقال مصدر عسكري "إن قوات الجيش الوطني حررت مواقع مخاديرة ودجحفة وجويله والكعاوش ومعهد أبو أيوب والتقدم صوب بقية المواقع عقب معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيا الحوثي وكبدتها خسائر فادحة".

وأضاف المصدر" أن ميليشيا الحوثي كانت تستخدم هذه المواقع لإطلاق الصواريخ باتجاه عدد من المديريات".

وأشار المصدر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن عملية التحرير تأتي ضمن عملية عسكرية واسعة مشتركة بين محور طور الباحة ومحور تعز لاستكمال خطة تحرير جبهة حيفان والصلو والقبيطة وصولاً إلى الراهدة في محافظة تعز.