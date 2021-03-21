عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يستهدف أوكار الحوثي بصنعاء.. تدمير ورش طائرات الإرهاب

الأحد 21 مارس 2021

الخليج 365

نجح التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأحد، في تدمير ورش لتجميع الصواريخ البالسيتية والطائرات بدون طيار في العاصمة اليمنية صنعاء.



وأوضح التحالف العربي، أن عمليات الاستهداف تهدف لتحييد مصادر الهجوم الوشيك من مليشيا الحوثي وتدميرها وحماية المدنيين.

وفي جبهة مأرب، حققت قوات الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي تقدما ميدانيا مهما في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وشن الجيش اليمني ورجال قبائل مأرب هجوما عسكريا مكثفا على مواقع مليشيات الحوثي غربي مديرية صرواح غربي المحافظة النفطية.

كما أعلن التحالف تدمير منظومة دفاع جوي تتبع مليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة مأرب.