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إجتماع مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية مع وشركة إيرباص ​

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

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ناقش مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية في إجتماعه اليوم الأحد بمدينة جدة برئاسة رئيس مجلس الادارة، الكابتن أحمد العلواني، العلاقة بين الخطوط الجوية اليمنية وشركة الإيرباص .

 

وتطرق الإجتماع إلى نتائج تشغيل إضافة طائرة رابعة من طراز إيرباص بداية هذا العام وكذا نتائج تشغيل الطائرة الثالثة A320 والتي أضيفت نهاية عام 2018 ودورها في تحسين أداء الأسطول بحسب ما أظهرته القوائم المالية لعام 2019 والتي قدم تقرير عنها المحاسب القانوني للشركة وتم إقرارها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية والذين أيضاً أقروا الميزانية التقديرية لهذا العام 2021

 

وفي الإجتماع، أكد الكابتن أحمد العلواني أن الطائرة الجديدة ستكون نتائج تشغيلها ممتازة ووفق الخطط التي تسير الشركة عليها .. مشيراً إلى أن المؤشرات ومنذ البدء بتشغيلها تشير إلى أنها إضافة ممتازة للشركة وخاصة في زيادة عدد الرحلات.

 

واشاد العلواني بالجهود المبذولة في تسيير أعمال الشركة وفق خطط مجلس الإدارة المعتمدة وبما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة للشركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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