إجتماع مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية مع وشركة إيرباص ​

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية في إجتماعه اليوم الأحد بمدينة جدة السعودية برئاسة رئيس مجلس الادارة، الكابتن أحمد العلواني، العلاقة بين الخطوط الجوية اليمنية وشركة الإيرباص .



وتطرق الإجتماع إلى نتائج تشغيل إضافة طائرة رابعة من طراز إيرباص بداية هذا العام وكذا نتائج تشغيل الطائرة الثالثة A320 والتي أضيفت نهاية عام 2018 ودورها في تحسين أداء الأسطول بحسب ما أظهرته القوائم المالية لعام 2019 والتي قدم تقرير عنها المحاسب القانوني للشركة وتم إقرارها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية والذين أيضاً أقروا الميزانية التقديرية لهذا العام 2021

وفي الإجتماع، أكد الكابتن أحمد العلواني أن الطائرة الجديدة ستكون نتائج تشغيلها ممتازة ووفق الخطط التي تسير الشركة عليها .. مشيراً إلى أن المؤشرات ومنذ البدء بتشغيلها تشير إلى أنها إضافة ممتازة للشركة وخاصة في زيادة عدد الرحلات.

واشاد العلواني بالجهود المبذولة في تسيير أعمال الشركة وفق خطط مجلس الإدارة المعتمدة وبما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة للشركة.