المكلا تحتضن اللقاء التشاوري  لتأسيس المجلس العام  لأبناء المديريات الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

جرى صباح امس اللقاء التشاوري الموسع لأبناء المديريات الغربية الأربع حجر . بروم وميفع . يبعث . الضليعة احتضنته قاعة الملكة في مدينة المكلا بحضور طيف واسع من المشائخ والمناصب والأعيان والشخصيات الأجتماعية والشباب والكوادر ورجال الفكر والراي والأعلاميين من المناطق الغربية ومن خلال التداولات والنقاشات المستفيضة من قبل الحاضرين في اللقاء التشاوري تم تكليف لجنة تحضيرية للاعداد والتحضير لعقد الأجتماع العام في مدة اقصاها 20 يوم لأقرار الوثاىق والتسميات وصياغة النظام الأساسي واشهار المجلس بكامل قوامه وهيئات مكونة من الأخوة التالية اسماءهم :

