مليشيا الحوثي الإيرانية تتكبد خسائر فادحة في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حررت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، الأحد، مواقع هامة في جبهتي الكسارة والمشجح بمحافظة مأرب، عقب هجوم عنيف شنته، على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية.



ونقلت وكالة الأنباء سبأ عن مصدر عسكري قوله إن :" الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنوا هجوماً هجوماً قوياً على مواقع المليشيات المدعومة إيرانياً في الكسارة والمشجح تمكنوا من خلاله تحرير مواقع مهمة في جبهة الكسارة والمشجح، وكبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات"، مشيراً إلى أن العملية العسكرية في تلك الجبهتين تسير بحسب ما هو مخطط لها من قبل قيادة الجيش.

وأشاد المصدر بدور طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مساندة الجيش الوطني، مشيراً إلى أنه تمكن من تدمير 12 آلية عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة الكسارة شمال غرب مدينة مأرب .

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية على تويتر إن التحالف "يؤكد فاعلية عمليات الإسناد وتأثيرها الموجع على الميليشيا الإرهابية، ويشير إلى أن جميع العمليات العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".