جامعة حضرموت تعلن تعليق الدراسة بسبب انتشار الحميات وفيروس كورونا

أعلنت جامعة حضرموت اليوم الأحد، تعليق الدراسة بكليات الجامعة، ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين، بسبب انتشار الحميات وفيروس كورونا في المحافظة.



وقالت الجامعة، في بيان له حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، "إن تعليق الدراسة سيبدأ من يوم غدٍ الاثنين، وحتى إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام".



وأوضح البيان، أن استئناف الدراسة، سيكون بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك الاثنين 24 مايو 2021م، عقب تقييم الوضع الصحي بناءً على توصية لجنة الطوارئ بالجامعة.



وقرر الجامعة الاكتفاء بما تم تدريسه للطلاب حتى يوم الأحد 21 فبراير 2021م، لإجراء اختبارات الشهر الأول للفصل الثاني، 2020/2021، بعد استئناف الدراسة يوم 24 مايو 2021م.



وذكر بيان الجامعة، أنه سيتم استنهاج ما تبقى من مفردات المقررات العامة، بنظام الدراسة الذاتية، بعد استئناف الدراسة، وتجرى اختباراتها النهائية خلال مدة الاختبارات النهائية المحددة.



وأشار، أن الجامعة، ستقوم باتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من أعداد الموظفين المداومين خلال المدة القادمة، وذلك بمنح إجازات قانونية للبعض، والاكتفاء بآخرين لتسيير الأعمال الضرورية خلال المدة القادمة حتى استقرار الوضع الصحي.





وتتصدر حضرموت، قائمة الحالات المصابة بكورونا في التقرير اليومي الذي يصدر عن لجنة وباء كورونا، وسجلت اليوم 76 حالة جديدة في المحافظة، بينما سجلت 7 حالات وفاة، وسجلت 4 حالات شفاء، ليكون بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (3418) منها (751) وفاة و(1534) تعافي.