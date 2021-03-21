شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد العقيد بدر محمد البربري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة إلى محمد أحمد البربري، في استشهاد نجله البطل العقيد بدر محمد البربري وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الشهيد البطل وأدواره الوطنية والبطولية التي سطرها مع رفاقه الأحرار من ضباط وجنود القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية في مختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة لدحر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه ورفاقه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.