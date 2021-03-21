شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجتماع برئاسة الشماسي يناقش أوضاع شركة مصافي عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش إجتماع عقد اليوم في شركة مصافي عدن، برئاسة نائب وزير النفط والمعادن، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، الدكتور سعيد الشماسي، أوضاع الشركة والصعوبات التي تواجه نشاطها وسير العمل في مشاريع التطوير والتحديث لوحدات الشركة.



وفي الإجتماع أكد الشماسي على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل تصحيح الوضع العام للمصفاة وبما يترجم اولويات وخطة وزارة النفط والمعادن للعام 2021.. مشدداً على سرعة بذل كافة الجهود الممكنة لاستعادة المكانة الاقتصادية لمصفاة عدن وتفعيل المشاريع التي توقفت في الفترة الماضية.